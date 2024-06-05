Відеокарти та монітори MSI на виставці Computex 202405.06.24
На виставці Computex 2024 MSI представила нові гібридні відеокарти з рідинним охолодженням, включаючи моделі SUPRIM FUZION та EXPERT FUZION.
Відеокарта SUPRIM FUZION оснащена графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 4090 та має запатентовану рідинну систему охолодження, вбудовану в корпус. Ця модель отримала нагороди «Кращий вибір» на виставці. EXPERT FUZION використовує графічний процесор NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER.
Крім того, MSI оголосила про впровадження технології Microsoft Dynamic Lighting, що дозволяє користувачам керувати кольорами та ефектами RGB на сумісних пристроях без встановлення додаткового програмного забезпечення сторонніх виробників. MSI планує впроваджувати цю технологію у майбутні відеокарти.
MSI також представила нові монітори серії PerfectEdging PRO MP із частотою оновлення 120 Гц та часом відгуку MPRT 1 мс. Серед них виділяються моделі PRO MP252 E2 та PRO MP271A E2, які пропонують високу продуктивність та якісне зображення, що робить їх ідеальними для професійного використання.
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