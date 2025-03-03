Видеокарты AMD Radeon RX 9070 (XT) представлены официально. Первые модели партнеров

AMD официально представила первые видеокарты RDNA 4-го поколения — Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT. Вместе с ними дебютирует технология масштабирования FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), основанная на алгоритмах машинного обучения.

В новых GPU AMD улучшила производительность трассировки лучей и ИИ-вычислений, добавила обновлённый Media Engine и реализовала поддержку PCI Express 5.0, HDMI 2.1b и DisplayPort 2.1a. Компания продолжила использовать видеопамять GDDR6 вместо GDDR7.

В основе Radeon RX 9070 и 9070 XT лежит графический процессор Navi 48, произведённый по 4-нм технологии. Чип насчитывает 53,9 миллиарда транзисторов и имеет площадь 357 мм². В старшей модели используется его полная конфигурация, тогда как младшая получила урезанный вариант.

По данным AMD, новые видеокарты обеспечивают комфортный игровой процесс в разрешениях 1440p и 4K с высокими настройками графики. В частности, Radeon RX 9070 XT демонстрирует 42% прирост частоты кадров в 4K по сравнению с Radeon RX 7900 GRE.

AIB-партнёры AMD в ближайшее время представят собственные версии этих карт, которые получат разъёмы PCI-E Power и 12V-2×6. Официальные продажи стартуют 6 марта. Radeon RX 9070 будет стоить от $549, а Radeon RX 9070 XT — от $599.

AMD Radeon RX 9070 (XT) от Asus

Asus представила видеокарты Radeon RX 9070 и RX 9070 XT в модификациях Prime и TUF Gaming.

Серия Asus Prime получила систему охлаждения с тремя вентиляторами Axia-Tech и занимает 2,5 слота расширения. Для питания используются два (у RX 9070) или три (у RX 9070 XT) 8-контактных разъёма PCI-E Power. Набор видеовыходов включает три DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1.

Варианты TUF Gaming оснащены более массивным кулером с тремя вентиляторами и занимают более трёх слотов. Как и в Prime, в них применена короткая печатная плата, аналогичный комплект разъёмов питания и видеовыходов.

Все видеокарты ASUS получат заводской разгон, а дополнительные настройки будут доступны в утилите GPU Tweak III. Используется термоинтерфейс с фазовым переходом, а также две микросхемы VBIOS с переключателем.

Точные частоты GPU Navi 48 пока не раскрыты, а цены будут объявлены ближе к релизу.