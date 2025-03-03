Відеокарти AMD Radeon RX 9070 (XT) представлені офіційно. Перші моделі партнерів03.03.25
AMD офіційно представила перші відеокарти RDNA 4-го покоління – Radeon RX 9070 та Radeon RX 9070 XT. Разом з ними дебютує технологія масштабування FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), яка базується на алгоритмах машинного навчання.
У нових GPU AMD покращила продуктивність трасування променів та ІІ-обчислень, додала оновлений Media Engine та реалізувала підтримку PCI Express 5.0, HDMI 2.1b та DisplayPort 2.1a. Компанія продовжила використовувати відеопам’ять GDDR6 замість GDDR7.
В основі Radeon RX 9070 і 9070 XT лежить графічний процесор Navi 48, виготовлений за 4-нм технологією. Чіп налічує 53,9 мільярда транзисторів і має площу 357 мм. У старшій моделі використовується повна конфігурація, тоді як молодша отримала урізаний варіант.
За даними AMD, нові відеокарти забезпечують комфортний ігровий процес у дозволах 1440p та 4K з високими налаштуваннями графіки. Зокрема, Radeon RX 9070 XT демонструє 42% приріст частоти кадрів 4K порівняно з Radeon RX 7900 GRE.
AIB-партнери AMD найближчим часом представлять власні версії цих карток, які отримають роз’єми PCI-E Power та 12V-2×6. Офіційний продаж стартує 6 березня. Radeon RX 9070 буде коштувати від $549, а Radeon RX 9070 XT – від $599.
AMD Radeon RX 9070 (XT) від Asus
Asus представила відеокарти Radeon RX 9070 та RX 9070 XT у модифікаціях Prime та TUF Gaming.
Серія Asus Prime отримала систему охолодження з трьома вентиляторами Axia-Tech та займає 2,5 слоти розширення. Для живлення використовуються два (у RX 9070) або три (у RX 9070 XT) 8-контактні роз’єми PCI-E Power. Набір відеовиходів включає три DisplayPort 2.1a та один HDMI 2.1.
Варіанти TUF Gaming оснащені масивнішим кулером з трьома вентиляторами і займають більше трьох слотів. Як і в Prime, у них застосована коротка друкована плата, аналогічний комплект роз’ємів живлення та відеовиходів.
Всі відеокарти ASUS отримають заводський розгін, а додаткові параметри будуть доступні в утиліті GPU Tweak III. Використовується термоінтерфейс із фазовим переходом, а також дві мікросхеми VBIOS з перемикачем.
Точних частот GPU Navi 48 поки не розкрито, а ціни будуть оголошені ближче до релізу.
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