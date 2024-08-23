Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 выпущена в версии с памятью GDDR6

NVIDIA представила новую версию видеокарты GeForce RTX 4070, оснащённую микросхемами памяти GDDR6. Эта модификация направлена на удовлетворение высокого спроса, сохраняя прежние характеристики и производительность.

Основой для карты служит графический процессор NVIDIA AD104-251, который по конфигурации идентичен ранее использовавшемуся AD104-250. Видеокарта имеет 5888 ядер CUDA, 184 тензорных ядра, 46 RT-ядер и 192-разрядную шину памяти.

Единственное заметное изменение касается пропускной способности памяти, которая уменьшилась с 504 Гбайт/с до 480 Гбайт/с из-за использования GDDR6 вместо GDDR6X. Тем не менее, рабочие частоты GPU и уровень TGP остались без изменений. Новая модификация GeForce RTX 4070 поступит в продажу в следующем месяце, при этом цена останется на уровне 549 долларов.

Ранее Valve опубликовала свежую статистику Steam согласно которой, доступные модели видеокарт серии GeForce RTX 4000 набирают популярность. Да, 3060 в топе по количеству использований в ПК, но и новое поколение потихоньку наращивается. Хотя майнинг и затих в прошлом году, а сейчас снова набирает обороты, GeForce RTX 4060 и 4070 по крайней мере не в таком большом дефиците как ранее. Но это касается только наличия видеокарт на архитектуре Ada Lovelace. А что с ценами?

Посмотрим какие видеокарты на базе NVIDIA GeForce RTX 4060 и 4070 можно купить в Украине. Выбирать же будем среди официальных точек продаж. Гарантия и выполнение обязательств в данном случае особенна важны, так как у серовозов видеокарты могут быть необязательно новыми, а подготовленными после майнинга. Главный критерий отбора по-прежнему – цена.

Интересно, что в моделях RTX 4060 производители чуть больше играются с буст-частотами. Такого гораздо меньше в моделях 4070. При этом топом по цене – то есть самой дешевой 4060 оказалась компактная модель от Inno3D. У нее один кулер и референсный уровень разгона частоты. А вот у RTX 4070 такого уже нет, все видеокарты крупные – двух-трех вентиляторные, так как и мощность там больше. Видеокарты 4070 заметно дороже 4060 и имеют большой прирост производительности, заменяя флагман прошлого поколения 3080.

Ну и как общий вывод по стоимости. Видеокарта — один из самых дорогих компонентов, особенно, когда речь идет о средней по производительности сборке ПК на базе Intel Core i5 свежих поколений. В случае 4060, процессор будет на уровне цены с ней, а в случае 4070, примерно вдвое дешевле. Правда, для 4070 все таки уже имеет смысл смотреть в сторону Core i7.