Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 випущена у версії з повільнішою пам’яттю GDDR6

NVIDIA представила нову версію відеокарти GeForce RTX 4070, оснащену мікросхемами пам’яті GDDR6. Ця модифікація спрямована на задоволення високого попиту, зберігаючи колишні характеристики та продуктивність.

Основою картою є графічний процесор NVIDIA AD104-251, який за конфігурацією ідентичний раніше використовуваному AD104-250. Відеокарта має 5888 ядер CUDA, 184 тензорні ядра, 46 RT-ядер та 192-розрядну шину пам’яті.

Єдина помітна зміна стосується пропускної спроможності пам’яті, яка зменшилася з 504 Гбайт/с до 480 Гбайт/с через використання GDDR6 замість GDDR6X. Тим не менш, робочі частоти GPU та рівень TGP залишилися без змін. Нова модифікація GeForce RTX 4070 надійде у продаж наступного місяця, при цьому ціна залишиться на рівні 549 доларів.

Раніше

Раніше Valve опублікувала свіжу статистику Steam згідно з якою, доступні моделі відеокарт серії GeForce RTX 4000 набирають популярності. Так, 3060 у топі за кількістю використань у ПК, але й нове покоління потихеньку нарощується. Хоча майнінг і затих торік, а зараз знову набирає обертів, GeForce RTX 4060 і 4070 принаймні не такий великий дефіцит як раніше. Але це стосується лише наявності відеокарт на архітектурі Ada Lovelace. А що із цінами?

Подивимося, які відеокарти на базі NVIDIA GeForce RTX 4060 і 4070 можна купити в Україні. Вибиратимемо ж серед офіційних точок продажу. Гарантія та виконання зобов’язань у цьому випадку особливо важливі, оскільки у сірковозів відеокарти можуть бути необов’язково новими, а підготовленими після майнінгу. Головний критерій відбору, як і раніше, – ціна.

Цікаво, що в моделях RTX 4060 виробники трохи більше грають із буст-частотами. Такого набагато менше в моделях 4070. При цьому топом за ціною – найдешевшою 4060 виявилася компактна модель від Inno3D. Вона має один кулер і референсний рівень розгону частоти. А ось у RTX 4070 такого вже немає, всі відеокарти великі – двох-трьох вентиляторні, так як і потужність там більша. Відеокарти 4070 помітно дорожчі за 4060 і мають великий приріст продуктивності, замінюючи флагман минулого покоління 3080.

Ну і як загальний висновок щодо вартості. Відеокарта – один з найдорожчих компонентів, особливо коли йдеться про середню за продуктивністю збірку ПК на базі Intel Core i5 свіжих поколінь. У випадку 4060 процесор буде на рівні ціни з нею, а у випадку 4070, приблизно вдвічі дешевше. Правда, для 4070 все-таки вже є сенс дивитися в бік Core i7.