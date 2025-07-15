Видеокарта Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition содержит 5 кг золота и стоит полмиллиона долларов15.07.25
Компания Asus выпустила, вероятно, самую дорогую видеокарту в истории. Модель RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition украшена 5 килограммами чистого золота, стоимость которого сейчас составляет около 100 000 долларов за килограмм. Таким образом, только на металл в устройстве ушло примерно полмиллиона долларов.
Общий вес видеокарты — 7,2 кг, что потребует прочного дополнительного крепления внутри корпуса. Впрочем, вряд ли покупатель такого устройства будет ограничен в выборе комплектующих. Однако поломка или перегрев такой карты в эксплуатации выглядит особенно болезненным сценарием.
Ранее Asus представила и другие модели премиум-серии — ROG Astral Dhahab Edition, в которую вошли версии RTX 5080 и RTX 5090 стоимостью от 10 000 долларов. Но в их отделке используется лишь 6,5 грамма золота, что делает их куда менее роскошными на фоне Real Gold Edition.
Как отмечает сайт VideoCardz, за 500 000 долларов можно приобрести полноценный сервер с ИИ-чипами NVIDIA — каждый из них стоит около 50 000 долларов. Но, разумеется, играть на таком сервере в любимые игры никто не будет.
На этом фоне неудивительно, что графические ускорители и чипы для ИИ стали «золотыми» не только в переносном смысле. NVIDIA, чьи технологии лежат в основе этих устройств, остаётся самой дорогой компанией в мире, её капитализация уже достигла 4 триллионов долларов.
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