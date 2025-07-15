Відеокарта Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition містить 5 кг золота і коштує півмільйона доларів

Компанія Asus випустила, мабуть, найдорожчу відеокарту в історії. Модель RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition прикрашена 5 кілограмами чистого золота, вартість якого зараз становить близько 100 000 доларів за кілограм. Таким чином, тільки на метал у пристрої пішло приблизно півмільйона доларів.

Загальна вага відеокарти – 7,2 кг, що вимагатиме міцного додаткового кріплення всередині корпусу. Втім, навряд чи покупець такого пристрою буде обмежений у виборі комплектуючих. Однак поломка або перегрів такої карти в експлуатації виглядає особливо болючим сценарієм.

Раніше Asus представила інші моделі преміум-серії — ROG Astral Dhahab Edition, до якої увійшли версії RTX 5080 і RTX 5090 вартістю від 10 000 доларів. Але в їх оздобленні використовується лише 6,5 г золота, що робить їх куди менш розкішними на тлі Real Gold Edition.

Як зазначає сайт VideoCardz, за 500 000 доларів можна придбати повноцінний сервер з ІІ-чіпами NVIDIA – кожен із них коштує близько 50 000 доларів. Але, звичайно, грати на такому сервері в улюблені ігри ніхто не буде.

На цьому тлі не дивно, що графічні прискорювачі та чіпи для ІІ стали «золотими» не лише у переносному значенні. NVIDIA, чиї технології лежать в основі цих пристроїв, залишається найдорожчою компанією у світі, її капіталізація вже досягла 4 трильйони доларів.