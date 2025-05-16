Видеокарта Asus ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition получила 6,5 г золота высшей пробы16.05.25
Asus выпустила ограниченную версию видеокарты на базе флагманского графического процессора Nvidia RTX 5090. Новинка получила название ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition и рассчитана на рынок Ближнего Востока. Основной акцент сделан не на производительности, а на внешнем оформлении: корпус устройства частично покрыт настоящим золотом.
Модель построена на чипе RTX 5090 с фирменной системой охлаждения Astral. В конструкции используется четыре вентилятора, а сам кулер занимает 3,8 слота. Габариты устройства составляют 357,6 × 149,3 × 76 мм. Заводской разгон увеличивает частоту Boost Clock с 2407 МГц до 2580 МГц, а при активации режима OC она поднимается до 2610 МГц.
Особенность версии Dhahab — наличие 6,5 грамма золота высокой пробы. Название модели переводится с арабского как «золото», что подчёркивает ориентацию продукта на потребителей из стран Персидского залива. Видеокарта не поступит в продажу за пределами региона.
Ориентировочная стоимость варьируется в пределах от 7 до 10 тысяч долларов США в зависимости от страны. В Саудовской Аравии цена составляет от 26 до 30 тысяч риалов, в Иордании — около 5 тысяч динаров, а в ОАЭ — до 38,8 тысячи дирхамов.
Пока что Asus не предлагает других компонентов с аналогичной отделкой. Однако, по словам представителей компании, в будущем может появиться более доступная модель — Astral RTX 5080 Dhahab Edition.
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