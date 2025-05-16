Відеокарта Asus ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition отримала 6,5 г золота найвищої проби16.05.25
Asus випустила обмежену версію відеокарти на базі флагманського графічного процесора Nvidia RTX 5090. Новинка отримала назву Rog Astral RTX 5090 Dhahab Edition і розрахована на ринок Близького Сходу. Основний акцент зроблений не на продуктивності, а на зовнішньому оформленні: корпус пристрою частково покритий золотом.
Модель побудована на чіпі RTX 5090 із фірмовою системою охолодження Astral. У конструкції використовується чотири вентилятори, а сам кулер займає 3,8 слоти. Габарити пристрою становлять 357,6×149,3×76 мм. Заводський розгін збільшує частоту Boost Clock з 2407 МГц до 2580 МГц, а за активації режиму OC вона піднімається до 2610 МГц.
Особливість версії Dhahab – наявність 6,5 г золота високої проби. Назва моделі перекладається з арабської як «золото», що підкреслює орієнтацію продукту на споживачів із країн Перської затоки. Відеокарта не надійде у продаж за межами регіону.
Орієнтовна вартість варіюється в межах від 7 до 10 тисяч доларів США залежно від країни. У Саудівській Аравії ціна становить від 26 до 30 тисяч ріалів, в Йорданії – близько 5 тисяч динарів, а в ОАЕ – до 38,8 тисяч дирхамів.
Поки що Asus не пропонує інших компонентів з аналогічною обробкою. Однак, за словами представників компанії, у майбутньому може з’явитися більш доступна модель Astral RTX 5080 Dhahab Edition.
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