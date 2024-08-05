Видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3060 больше не будет. Компания прекращает их производство

Корпорация NVIDIA решила прекратить выпуск видеокарты GeForce RTX 3060. Эта модель, хоть и относится к решениям предыдущего поколения, остается очень популярной среди геймеров.

К примеру, по статистике Steam, почти 5,9% пользователей используют GeForce RTX 3060. Официальный релиз GeForce RTX 3060 12GB состоялся в феврале 2021 года, в разгар «майнинговой лихорадки». Из-за высокого спроса со стороны майнеров видеокарта сразу стала дефицитной, и найти ее геймерам удалось только после снижения спроса на майнинг. Позже NVIDIA выпустила 8-гигабайтную версию, которая оказалась менее производительной из-за использования 128-битной шины памяти.

В настоящее время NVIDIA сообщила своим партнерам AIB о возможности в последний раз заказать графические процессоры для GeForce RTX 3060. Это означает, что в ближайшее время модель будет полностью снята с производства. Однако это не означает, что видеокарта мгновенно исчезнет с полок магазинов. Процесс распродажи складских запасов займет некоторое время. К моменту полного исчезновения GeForce RTX 3060 с рынка, вероятно, NVIDIA представит новую модель GeForce RTX 5060 с архитектурой Blackwell.

В свое время наша Тестовая лаборатория изучила немало видеокарт на базе RTX 3060. Вот впечатления от одной из них:

Предыдущие тесты видеокарт серии RTX 3000 уже приучили, что представители нового поколения значительно быстрее предшественников.

К примеру, RTX 3080 превосходит намного более дорогую (по MSRP) RTX 2080 Ti, модель RTX 3070 обгоняет RTX 2080 Super…

А что же RTX 3060?

Ориентировочно RTX 3060 по производительно примерно соответствует RTX 2070.

Большой объем видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3060 в 12 ГБ наверняка порадует тех, кто использует видеокарту при видеообработке, в каких-то приложениях со сложным рендерингом и т. д.

Но пока нельзя сказать, что 12 ГБ видеопамяти дает ощутимое преимущество в играх. Впрочем, это хороший задел на будущее. Игры становятся все прожорливее в плане требований к объему видеопамяти.

В сети можно встретить немало негатива в отношении RTX 3060 по сравнению с другими видеокартами серии RTX 3000.

Зачастую это связано с тем, что NVIDIA как-то уж очень сильно урезала ее по сравнению с RTX 3060 Ti, а разница в цене (заявленной) получилась не такой уж большой.

В «мечтах геймеров» RTX 3060 должна называться, скорее, RTX 3050 Ti и стоить около $250.

Если же говорить о реалиях, то, как мы уже писали в тестах видеокарт ранее, пока срок окупаемости графической карты в майнинге исчисляется месяцами, а не годами, видеокарт по ценам близким к рекомендованным в продаже можно не ожидать.

Да, NVIDIA искусственно сделала RTX 3060 менее привлекательной для «криптовалютных шахтеров», но спрос со стороны покупателей все равно большой.