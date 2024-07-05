NVIDIA RTX 3060 – найпопулярніша відеокарта в Steam, а RTX 4060 – топ серед ноутбуків05.07.24
У червні десктопна NVIDIA GeForce RTX 3060 продовжує бути найпопулярнішою відеокартою на платформі Steam, незважаючи на втрату піввідсотка (5,66%; -0,53%). На другому місці залишається GTX 1650, який також втрачає позиції (4,16%; -0,36%). Третє місце займає ноутбучна NVIDIA RTX 4060 зі зростанням майже на відсоток (3,58%; +0,74%), ставши найпопулярнішою мобільною відеокартою і найпопулярнішою з RTX 40xx.
Ігрові ноутбуки продовжують набирати популярності. В українських магазинах вартість ноутбуків із NVIDIA RTX 4060 починається від 34 тис. грн (приблизно $800). За ці гроші користувачі отримують потужний ігровий комп’ютер з екраном та можливістю автономної роботи, що робить його привабливим у порівнянні з вартістю складання аналогічного настільного ПК. Ноутбучна відеокарта NVIDIA RTX 4060 має майже такий же графічний процесор AD107, що і десктопна версія, але з TDP 115 Вт, що робить її досить потужною для комфортної гри в роздільній здатності 1080p і навіть 1440p.
Цікавою тенденцією серед користувачів Steam є поступовий перехід на Windows 11. Частка новітньої операційної системи Microsoft зросла більш ніж на піввідсотка (+0,55%) і досягла 46,63%, тоді як Windows 10 втратила майже відсоток (-0,93%) і охоплює вже менше половини аудиторії – 49,42%. Якщо тенденція продовжиться, Windows 11 незабаром стане лідером серед геймерів. Серед факторів, що впливають на зниження частки Windows 10, є закінчення її підтримки наступного року і відсутність її підтримки в процесорах AMD. Це особливо важливо для ринку компактних ігрових пристроїв, більшість з яких засновані на платформі AMD і, ймовірно, оновляться наступного року.
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У червні десктопна NVIDIA GeForce RTX 3060 продовжує бути найпопулярнішою відеокартою на платформі Steam, незважаючи на втрату піввідсотка (5,66%; -0,53%). На другому місці залишається GTX 1650, який також втрачає позиції.
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