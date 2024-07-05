NVIDIA RTX 3060 — самая популярная видеокарта в Steam, а RTX 4060 — топ среди ноутбучных05.07.24
В июне десктопная NVIDIA GeForce RTX 3060 продолжает быть самой популярной видеокартой на платформе Steam, несмотря на потерю полпроцента (5,66%; -0,53%). На втором месте остается GTX 1650, которая также теряет позиции (4,16%; -0,36%). Третье место занимает ноутбучная NVIDIA RTX 4060 с ростом почти на процент (3,58%; +0,74%), став самой популярной мобильной видеокартой и самой популярной из RTX 40xx.
Игровые ноутбуки продолжают набирать популярность. В украинских магазинах стоимость ноутбуков с NVIDIA RTX 4060 начинается от 34 тыс. грн (примерно $800). За эти деньги пользователи получают мощный игровой компьютер с экраном и возможностью автономной работы, что делает его привлекательным по сравнению со стоимостью сборки аналогичного настольного ПК. Ноутбучная видеокарта NVIDIA RTX 4060 имеет почти такой же графический процессор AD107, что и десктопная версия, но с TDP 115 Вт, что делает её достаточно мощной для комфортной игры в разрешении 1080p и даже в 1440p.
Интересной тенденцией среди пользователей Steam является постепенный переход на Windows 11. Доля новейшей операционной системы Microsoft выросла более чем на полпроцента (+0,55%) и достигла 46,63%, тогда как Windows 10 потеряла почти процент (-0,93%) и охватывает уже менее половины аудитории — 49,42%. Если тенденция продолжится, Windows 11 скоро станет лидером среди геймеров. Среди факторов, влияющих на снижение доли Windows 10, являются окончание её поддержки в следующем году и отсутствие её поддержки в новейших процессорах AMD. Это особенно важно для рынка компактных мобильных игровых устройств, большинство из которых основаны на платформе AMD и, вероятно, обновятся в следующем году.
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