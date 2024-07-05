05.07.24

Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei

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Samsung Galaxy Flip5

Форм-фактор раскладушки нам наиболее понятен, возможно, это деформация возрастом, однако нам стало интересно собрать информацию про все смартфоны раскладушки, которые могут стать заменой Samsung Flip.