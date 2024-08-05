Відеокарт NVIDIA GeForce RTX 3060 більше не буде. Компанія припиняє їх виробництво

Компанія NVIDIA вирішила припинити випуск відеокарти GeForce RTX 3060. Ця модель, хоч і відноситься до рішень попереднього покоління, залишається дуже популярною серед геймерів.

Наприклад, статистиці Steam, майже 5,9% користувачів використовують GeForce RTX 3060. Офіційний реліз GeForce RTX 3060 12GB відбувся у лютому 2021 року, у розпал «майнінгової лихоманки». Через високий попит з боку майнерів відеокарта одразу стала дефіцитною, і знайти її геймерам вдалося лише після зниження попиту на майнінг. Пізніше NVIDIA випустила 8-гігабайтну версію, яка виявилася менш продуктивною через використання 128-бітної шини пам’яті.

В даний час NVIDIA повідомила своїм партнерам AIB про можливість востаннє замовити графічні процесори GeForce RTX 3060. Це означає, що найближчим часом модель буде повністю знята з виробництва. Однак це не означає, що відеокарта миттєво зникне з полиць магазинів. Процес розпродажу складських запасів триватиме деякий час. На момент повного зникнення GeForce RTX 3060 з ринку, ймовірно, NVIDIA представить нову модель GeForce RTX 5060 з архітектурою Blackwell.

В свій час наша Тестова лабораторія вивчила чимало відеокарт на базі RTX 3060 враження від однієї з них:

Попередні тести відеокарт серії RTX 3000 вже привчили, що представники нового покоління значно швидше за попередників.

Наприклад, RTX 3080 перевершує набагато дорожчу (за MSRP) RTX 2080 Ti, модель RTX 3070 обганяє RTX 2080 Super…

А що RTX 3060?

Орієнтовно RTX 3060 продуктивно приблизно відповідає RTX 2070.

Великий обсяг відеопам’яті NVIDIA GeForce RTX 3060 в 12 ГБ напевно порадує тих, хто використовує відеокарту при відеообробці, в додатках зі складним рендерингом і т.д.

Але поки що не можна сказати, що 12 ГБ відеопам’яті дає відчутну перевагу в іграх. Втім, це гарний заділ на майбутнє. Ігри стають дедалі ненажерливішими в плані вимог до обсягу відеопам’яті.

У мережі можна зустріти чимало негативу щодо RTX 3060 у порівнянні з іншими відеокартами серії RTX 3000.

Найчастіше це пов’язано з тим, що NVIDIA якось дуже сильно урізала її в порівнянні з RTX 3060 Ti, а різниця в ціні (заявленій) вийшла не такою вже великою.

У «мріях геймерів» RTX 3060 має називатися швидше RTX 3050 Ti і коштувати близько $250.

Якщо ж говорити про реалії, то, як ми вже писали в тестах відеокарт раніше, поки термін окупності графічної картки в майнінгу обчислюється місяцями, а не роками, відеокарт за цінами близькими до рекомендованих у продажу можна не очікувати.

Так, NVIDIA штучно зробила RTX 3060 менш привабливою для криптовалютних шахтарів, але попит з боку покупців все одно великий.