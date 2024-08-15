Viber Plus позволит удалять сообщения и никто этого не заметит15.08.24
Viber объявил о запуске функции удаления сообщений без следа. Эта возможность позволяет пользователям Viber Plus незаметно отменять отправку своих сообщений, независимо от того, были ли они прочитаны.
Удаление сообщений без следа доступно только подписчикам Viber Plus, премиум-услуги, которая предоставляет доступ к ряду эксклюзивных функций и ограничивает количество рекламы. В числе возможностей Viber Plus — преобразование голосовых сообщений в текст, общение с службой поддержки, неограниченный доступ к стикерам и другие преимущества.
Одной из самых востребованных функций подписки является «Режим невидимки», которым пользуются более 72% подписчиков Viber Plus по всему миру. Этот режим позволяет оставаться онлайн и читать сообщения в предпросмотре, не раскрывая свой онлайн-статус, что помогает сохранять конфиденциальность. Новая функция «Удаление сообщений без следа» расширяет возможности для обеспечения приватности, позволяя отменить отправку сообщения в чате.
Генеральный директор Rakuten Viber Офир Эял отметил, что компания продолжит прислушиваться к отзывам пользователей для реализации самых востребованных функций, как это было сделано с «Режимом невидимки». Rakuten Viber намерена и дальше обеспечивать удобное и комфортное общение.
С января 2024 года количество подписчиков Viber Plus увеличилось на 170%. Эксклюзивные функции и контент, доступные подписчикам, востребованы миллионами пользователей Rakuten Viber в 100 странах.
Ранее в Rakuten Viber объявили о расширении функции «Идентификация абонентов» в Украине. В дополнение к идентификации звонка как потенциально безопасного или опасного из-за спама или мошенничества, мессенджер сможет подсказывать, кому именно принадлежит неизвестный номер, с которого звонят.
Функция работает во время входящих вызовов через Rakuten Viber и мобильную сеть. Новая функция доступна для 10% пользователей, к концу месяца ею смогут воспользоваться все украинцы из Rakuten Viber на Андроид.
Согласно опросу Viber от 2024 года, в котором приняли участие 70 тысяч человек, 56% не принимают трубку из неизвестных номеров. Идентификация абонентов доступна для пользователей Android в 97 странах, этот список постоянно расширяется.
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