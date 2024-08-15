Viber Plus дозволить видаляти повідомлення і ніхто цього не помітить15.08.24
Viber оголосив про запуск функції видалення повідомлень без сліду. Ця можливість дозволяє користувачам Viber Plus непомітно скасовувати надсилання своїх повідомлень, незалежно від того, чи були вони прочитані.
Видалення повідомлень без сліду доступне лише передплатникам Viber Plus, преміум-послуги, яка надає доступ до ряду ексклюзивних функцій та обмежує кількість реклами. Серед можливостей Viber Plus — перетворення голосових повідомлень на текст, спілкування зі службою підтримки, необмежений доступ до стікерів та інші переваги.
Однією з найбільш популярних функцій передплати є “Режим невидимки”, яким користуються понад 72% передплатників Viber Plus по всьому світу. Цей режим дозволяє залишатися онлайн та читати повідомлення в попередньому перегляді, не розкриваючи свій онлайн-статус, що допомагає зберігати конфіденційність. Нова функція “Видалення повідомлень без сліду” розширює можливості для забезпечення приватності, дозволяючи скасувати надсилання повідомлення в чаті.
Генеральний директор Rakuten Viber Офір Еял зазначив, що компанія продовжить прислухатися до відгуків користувачів для реалізації найпопулярніших функцій, як це було зроблено з “Режимом невидимки”. Rakuten Viber має намір і надалі забезпечувати зручне та комфортне спілкування.
З січня 2024 року кількість передплатників Viber Plus збільшилась на 170%. Ексклюзивні функції та контент, доступні передплатникам, затребувані мільйонами користувачів Rakuten Viber у 100 країнах.
Раніше в Rakuten Viber оголосили про розширення функції «Ідентифікація абонентів» в Україні. На додаток до ідентифікації дзвінка як потенційно безпечного чи небезпечного через спам чи шахрайство, месенджер зможе підказувати, кому саме належить невідомий номер, з якого дзвонять.
Функція працює під час вхідних дзвінків через Rakuten Viber та мобільну мережу. Нова функція доступна для 10% користувачів, до кінця місяця зможуть скористатися всі українці з Rakuten Viber на Андроїд.
Згідно з опитуванням Viber від 2024 року, в якому взяли участь 70 тисяч осіб, 56% не беруть слухавку з невідомих номерів. Ідентифікація абонентів доступна для користувачів Android у 97 країнах, цей список постійно розширюється.
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