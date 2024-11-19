Viber добавит инструменты безопасности для бизнес-клиентов19.11.24
Компания Rakuten Viber, разработчик одного из популярных мессенджеров для взаимодействия бизнеса и пользователей в Украине, представила новые функции для повышения безопасности общения. Среди обновлений — верификационные сообщения и новая функция SecurePlus.
Сообщения для верификации теперь позволят компаниям использовать одноразовые пароли (OTP) для подтверждения личности клиентов. Это решение облегчит процесс аутентификации и позволит использовать подготовленные шаблоны сообщений, которые помогут увеличить конверсию и будут стоить дешевле традиционных SMS. Время доставки таких сообщений также можно будет ограничивать.
Функция SecurePlus позволяет в режиме реального времени проверять номер получателя на наличие подозрительной активности. Это обеспечивает дополнительную защиту сообщений с конфиденциальной информацией. Изначально функция была разработана для Евробанка, но теперь доступна для всех компаний.
Кроме того, в мае 2024 года Viber успешно прошел независимую сертификацию безопасности SOC 2 Type II, что подтвердило высокий уровень защиты данных пользователей в приложении. Обе функции уже доступны бизнесам по всему миру.
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Сообщения Viber для верификации теперь позволят компаниям использовать одноразовые пароли (OTP) для подтверждения личности клиентов
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