Viber додасть інструменти безпеки для бізнес-клієнтів19.11.24
Компанія Rakuten Viber, розробник одного з найпопулярніших месенджерів для взаємодії бізнесу та користувачів в Україні, представила нові функції для підвищення безпеки спілкування. Серед оновлень – верифікаційні повідомлення та нова функція SecurePlus.
Повідомлення для верифікації тепер дозволять компаніям використовувати одноразові паролі (OTP) для підтвердження особи клієнтів. Це рішення полегшить процес аутентифікації та дозволить використовувати підготовлені шаблони повідомлень, які допоможуть збільшити конверсію та коштуватимуть дешевше за традиційні SMS. Час доставки таких повідомлень також можна буде обмежувати.
Функція SecurePlus дозволяє в режимі реального часу перевіряти номер отримувача на наявність підозрілої активності. Це забезпечує додатковий захист повідомлень із конфіденційною інформацією. Спочатку функцію було розроблено для Євробанку, але тепер доступна для всіх компаній.
Крім того, у травні 2024 року Viber успішно пройшов незалежну сертифікацію безпеки SOC 2 Type II, що підтвердило високий рівень захисту користувачів у додатку. Обидві функції вже доступні для бізнесу по всьому світу.
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