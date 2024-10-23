Вентилятор, обогреватель, Bluetooth-колонка, беспроводная зарядка и лампа — все это одно устройство Homiffi23.10.24
На платформе Kickstarter представлено многофункциональное устройство Homiffi, предназначенное для обеспечения комфортного сна и отдыха. Оно может работать как вентилятор или обогреватель, поддерживая температуру в диапазоне от 20 до 30°C, с возможностью прохладного обдува в пяти режимах. Радиус действия составляет 3 метра, что позволяет разместить его на некотором удалении от кровати.
Также Homiffi оснащено таймером, который позволяет автоматически отключать обогрев или вентиляцию по истечении заданного времени. Помимо основной функции, устройство служит часами, будильником и прикроватной лампой с 10 уровнями яркости, которые плавно увеличиваются при срабатывании будильника, имитируя эффект восхода солнца.
Дополнительные возможности включают функцию Bluetooth-колонки с 3-ваттным динамиком для беспроводного воспроизведения аудио и беспроводную зарядку устройств через панель на верхней части. Также предусмотрен порт USB-A для проводной зарядки.
Стоимость Homiffi для первых покупателей составляет $99, а после окончания акции на Kickstarter устройство будет доступно по цене $119.
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Вентилятор, обогреватель, Bluetooth-колонка, беспроводная зарядка и лампа — все это одно устройство HomiffiKickstarter беспроводная зарядка стартап
Также Homiffi оснащено таймером, который позволяет автоматически отключать обогрев или вентиляцию по истечении заданного времени.
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