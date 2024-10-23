Вентилятор, обогреватель, Bluetooth-колонка, беспроводная зарядка и лампа – все это одно устройство Homiffi

На платформі Kickstarter представлений багатофункціональний пристрій Homiffi, призначений для забезпечення комфортного сну та відпочинку. Воно може працювати як вентилятор або обігрівач, підтримуючи температуру в діапазоні від 20 до 30 ° C, з можливістю прохолодного обдування в п’яти режимах. Радіус дії складає 3 метри, що дозволяє розмістити його на деякій відстані від ліжка.

Також Homiffi оснащено таймером, який дозволяє автоматично відключати обігрів або вентиляцію після заданого часу. Крім основної функції, пристрій служить годинником, будильником і лампою для ліжка з 10 рівнями яскравості, які плавно збільшуються при спрацьовуванні будильника, імітуючи ефект сходу сонця.

Додаткові можливості включають функцію Bluetooth-колонки з 3-ватним динаміком для бездротового відтворення аудіо та бездротову зарядку пристроїв через панель на верхній частині. Також передбачено порт USB-A для дротової зарядки.

Вартість Homiffi для перших покупців складає $99, а після закінчення акції на Kickstarter пристрій буде доступний за ціною $119.