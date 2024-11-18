Valve выпустила крупное обновление Half-Life 2 и документальный фильм

Шутеру Half-Life 2, который часто называют одной из величайших игр в истории, исполнилось 20 лет. Компания Valve решила отметить этот важный юбилей и подготовила несколько приятных сюрпризов для поклонников.

Valve выпустила обновление для Half-Life 2, в котором добавлена поддержка Мастерской Steam, новые достижения, режим с комментариями разработчиков, а также исправлены ошибки, улучшена графика и обновлено управление для Steam Deck. Подробную информацию о новшествах можно найти на официальной странице, посвященной юбилею игры.

Также стало известно, что дополнения Episode One и Episode Two теперь интегрированы в основную версию Half-Life 2 и больше не продаются отдельно.

Для поклонников серии Valve подготовила еще один сюрприз — двухчасовой документальный фильм о создании культового проекта, который рассказывает о процессе разработки и истории Half-Life 2.

Half-Life 2, выпущенная в 2004 году, обрела новую популярность и вновь привлекла внимание широкой аудитории. Игра установила новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam, с пиковым онлайном, который приблизился к отметке в 60 000 человек.

Предыдущий рекорд был датирован 2008 годом, когда запустился сервис SteamDB и тогда в игре находилось 16 тысяч игроков.