Valve випустила велике оновлення Half-Life 2 та документальний фільм18.11.24
Шутеру Half-Life 2, який часто називають однією з найбільших ігор в історії, виповнилося 20 років. Компанія Valve вирішила відзначити цей важливий ювілей та підготувала кілька приємних сюрпризів для шанувальників.
Valve випустила оновлення для Half-Life 2, в якому додано підтримку Майстерні Steam, нові досягнення, режим з коментарями розробників, а також виправлено помилки, покращено графіку та оновлено управління для Steam Deck. Детальну інформацію про нововведення можна знайти на офіційній сторінці, присвяченій ювілею гри.
Також стало відомо, що доповнення Episode One та Episode Two тепер інтегровані в основну версію Half-Life 2 і більше не продаються окремо.
Для шанувальників серії Valve підготувала ще один сюрприз – двогодинний документальний фільм про створення культового проекту, який розповідає про процес розробки та історію Half-Life 2.
Half-Life 2, випущена в 2004 році, набула нової популярності і знову привернула увагу широкої аудиторії. Гра встановила новий рекорд за кількістю одночасних гравців у Steam, з піковим онлайном, який наблизився до позначки 60 000 осіб.
Попередній рекорд був датований 2008 роком, коли запустився сервіс SteamDB і тоді у грі було 16 тисяч гравців.
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