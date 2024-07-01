Valve: 59% игроков Steam используют геймпад Xbox, а 26% — геймпад от PlayStation01.07.24
Valve предоставила статистику использования геймпадов на ПК. С 2018 года среднее ежедневное использование геймпадов выросло с 5% до 15%. Примерно в 42% сеансов с контроллером используется введение Steam.
Среди геймпадов 59% сеансов приходится на геймпады Xbox, 26% — на геймпады PlayStation и 10% — на Steam Deck.
Новые функции для пользователей геймпадов в Steam:
- Обновленный режим Big Picture: интерфейс Steam Deck теперь доступен на большом экране.
- Новый конфигуратор контроллера: упрощенная и улучшенная работа конфигуратора.
- Прицеливание с помощью гироскопа: улучшена работа контроллеров с гироскопом и добавлена функция резкого наклона стика.
- Виртуальные меню: теперь поддерживаются в настольном клиенте.
- Поддержка контроллеров PlayStation: улучшена поддержка, в том числе DualSense Edge, с возможностью автоматической поддержки будущих геймпадов по лицензии PlayStation.
- Поддержка контроллеров Xbox: выпущен драйвер для Windows для более надежной поддержки контроллеров Xbox One, включая задние кнопки контроллеров Xbox Elite.
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Valve: 59% игроков Steam используют геймпад Xbox, а 26% — геймпад от PlayStationSteam контроллер статистика
Valve предоставила статистику использования геймпадов на ПК. С 2018 года среднее ежедневное использование геймпадов выросло с 5% до 15%. Примерно в 42% сеансов с контроллером используется введение Steam.
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