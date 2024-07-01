Valve: 59% игроков Steam используют геймпад Xbox, а 26% — геймпад от PlayStation

Valve предоставила статистику использования геймпадов на ПК. С 2018 года среднее ежедневное использование геймпадов выросло с 5% до 15%. Примерно в 42% сеансов с контроллером используется введение Steam.

Среди геймпадов 59% сеансов приходится на геймпады Xbox, 26% — на геймпады PlayStation и 10% — на Steam Deck.

Новые функции для пользователей геймпадов в Steam:

Обновленный режим Big Picture: интерфейс Steam Deck теперь доступен на большом экране.

Новый конфигуратор контроллера: упрощенная и улучшенная работа конфигуратора.

Прицеливание с помощью гироскопа: улучшена работа контроллеров с гироскопом и добавлена функция резкого наклона стика.

Виртуальные меню: теперь поддерживаются в настольном клиенте.

Поддержка контроллеров PlayStation: улучшена поддержка, в том числе DualSense Edge, с возможностью автоматической поддержки будущих геймпадов по лицензии PlayStation.

Поддержка контроллеров Xbox: выпущен драйвер для Windows для более надежной поддержки контроллеров Xbox One, включая задние кнопки контроллеров Xbox Elite.