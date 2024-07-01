Valve: 59% гравців Steam використовують геймпад Xbox, а 26% – геймпад від PlayStation

Valve надала статистику використання геймпадів на ПК. З 2018 року середнє щоденне використання геймпадів зросло з 5 до 15%. Приблизно 42% сеансів з контролером використовується введення Steam.

Серед геймпадів 59% сеансів припадає на геймпади Xbox, 26% – на геймпади PlayStation та 10% – на Steam Deck.

Нові функції для користувачів геймпадів у Steam:

Оновлений режим Big Picture: інтерфейс Steam Deck тепер доступний на великому екрані.

Новий конфігуратор контролера: спрощена та покращена робота конфігуратора.

Прицілювання за допомогою гіроскопа: покращено роботу контролерів з гіроскопом та додано функцію різкого нахилу стику.

Віртуальне меню: тепер підтримуються в настільному клієнті.

Підтримка контролерів PlayStation: покращена підтримка, у тому числі DualSense Edge, з можливістю автоматичної підтримки майбутніх геймпадів за ліцензією PlayStation.

Підтримка контролерів Xbox: випущено драйвер для Windows для більш надійної підтримки контролерів Xbox One, включаючи задні кнопки контролерів Xbox Elite.