Valve: 59% гравців Steam використовують геймпад Xbox, а 26% – геймпад від PlayStation01.07.24
Valve надала статистику використання геймпадів на ПК. З 2018 року середнє щоденне використання геймпадів зросло з 5 до 15%. Приблизно 42% сеансів з контролером використовується введення Steam.
Серед геймпадів 59% сеансів припадає на геймпади Xbox, 26% – на геймпади PlayStation та 10% – на Steam Deck.
Нові функції для користувачів геймпадів у Steam:
- Оновлений режим Big Picture: інтерфейс Steam Deck тепер доступний на великому екрані.
- Новий конфігуратор контролера: спрощена та покращена робота конфігуратора.
- Прицілювання за допомогою гіроскопа: покращено роботу контролерів з гіроскопом та додано функцію різкого нахилу стику.
- Віртуальне меню: тепер підтримуються в настільному клієнті.
- Підтримка контролерів PlayStation: покращена підтримка, у тому числі DualSense Edge, з можливістю автоматичної підтримки майбутніх геймпадів за ліцензією PlayStation.
- Підтримка контролерів Xbox: випущено драйвер для Windows для більш надійної підтримки контролерів Xbox One, включаючи задні кнопки контролерів Xbox Elite.
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Valve: 59% гравців Steam використовують геймпад Xbox, а 26% – геймпад від PlayStationSteam контроллер статистика
Valve надала статистику використання геймпадів на ПК. З 2018 року середнє щоденне використання геймпадів зросло з 5 до 15%. Приблизно 42% сеансів з контролером використовується введення Steam.