В World of Tanks можно пройти специальный сюжетный режим посвященный высадке в Нормандии

В честь 80-летия Дня «Д», высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, World of Tanks представляет серию памятных событий в игре, чтобы отдать должное одному из важнейших моментов в истории Второй мировой войны. Активности включают совершенно новый одиночный режим Операция «Оверлорд» от киевской студии Wargaming, тематический сезон Боевого пропуска, специальную историческую прямую трансляцию непосредственно с LCT 7074 — единственного известного танко-десантного корабля в Великобритании, участвовавшего в D-Day, и многое другое .

С 6 июня танкисты могут сыграть в новый одиночный PvE-режим, вдохновленный операцией «Оверлорд» и дающий возможность ощутить бои во время высадки в Нормандии. Участники будут управлять культовым танком M4A3E8 Sherman, главной целью которого будет прорвать укрепленную оборону противника. Уничтожая прибрежные бункеры, защищающие зенитные батареи, игроки могут активировать дополнительную поддержку со стороны разведывательных самолетов и артиллерии боевых кораблей Объединенных сил союзников под руководством искусственного интеллекта, которые будут наносить колоссальный ущерб целям. Новый игровой режим создан разработчиками, геймдизайнерами и художниками киевской студии Wargaming, которая имеет многолетний опыт создания игровых режимов и событий в World of Tanks на основе ИИ. Операция «Оверлорд» имеет полную украинскую локализацию как с текстом, так и с озвучкой.

В новом одиночном режиме танкисты столкнутся с дополнительными вызовами, поскольку карта заполнена смертоносными минами. Чтобы обеспечить успешное продвижение, командиры будут иметь на своей стороне секретное оружие: Sherman Crab. Sherman Crab был специально разработан минно-обнаруживающим танком, который использовался во время Второй мировой войны. Это помогало безопасно продвигаться на поле боя благодаря умышленному подрыву наземных мин и будет иметь решающее значение для победы в игровом режиме.

Благодаря специальному сезону Боевого пропуска День «Д», который продлится с июня по сентябрь, игроки могут пройти три главы, в каждой из которых откроется новый премиум-танк VI уровня с 3D-стилем, вдохновленный Нормандией. Также в пропуске можно получить трех уникальных членов экипажа. Сезон предлагает многочисленные награды, включая боны, кредиты, премиум-аккаунт, оборудование и другие внутриигровые полезные вещи.

Для танкистов также будет доступна специальная интерактивная карта событий Дня «Д», чтобы узнать о событиях, связанных с годовщиной. Проходя последовательность тематических миссий, игроки получат специальные жетоны, которые можно обменять на премиум-технику, уникальные элементы кастомизации и дни премиум-аккаунта.