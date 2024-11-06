В WhatsApp можно будет создавать списки чатов06.11.24
Компания Meta представила новую функцию в WhatsApp — пользовательские списки для чатов. Эта опция расширяет возможности фильтров, введённых ранее в 2024 году, и позволяет организовывать чаты по собственным категориям, например, «Семья», «Работа» и другим.
Пользовательские списки дают возможность добавлять в фильтры как индивидуальные чаты, так и группы. Для создания списка нужно нажать «+» на панели фильтров, а чтобы его отредактировать — просто удерживать название списка.
Функция начнет распространяться среди пользователей в ближайшие недели, делая мессенджер еще удобнее для навигации и организации чатов.
WhatsApp для Android наконец-то получает функцию транскрибирования голосовых сообщений, которую пользователи давно просили. Эта новая возможность, аналогичная той, что уже доступна на телефонах Pixel, позволит пользователям видеть текстовую версию голосовых сообщений.
Транскрипция будет доступна в бета-версии WhatsApp 2.24.15.5 и поддерживает пять языков: английский, испанский, португальский, русский и хинди. Транскрипции генерируются локально на телефоне и шифруются для обеспечения конфиденциальности.
Функция пока доступна не всем пользователям бета-версии, но ожидается ее более широкое развертывание в ближайшее время.
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В WhatsApp можно будет создавать списки чатовWhatsApp мессенджер обновление
Пользовательские списки в WhatsApp дают возможность добавлять в фильтры как индивидуальные чаты, так и группы.
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