В WhatsApp можно будет создавать списки чатов

Компания Meta представила новую функцию в WhatsApp — пользовательские списки для чатов. Эта опция расширяет возможности фильтров, введённых ранее в 2024 году, и позволяет организовывать чаты по собственным категориям, например, «Семья», «Работа» и другим.

Пользовательские списки дают возможность добавлять в фильтры как индивидуальные чаты, так и группы. Для создания списка нужно нажать «+» на панели фильтров, а чтобы его отредактировать — просто удерживать название списка.

Функция начнет распространяться среди пользователей в ближайшие недели, делая мессенджер еще удобнее для навигации и организации чатов.

WhatsApp для Android наконец-то получает функцию транскрибирования голосовых сообщений, которую пользователи давно просили. Эта новая возможность, аналогичная той, что уже доступна на телефонах Pixel, позволит пользователям видеть текстовую версию голосовых сообщений.

Транскрипция будет доступна в бета-версии WhatsApp 2.24.15.5 и поддерживает пять языков: английский, испанский, португальский, русский и хинди. Транскрипции генерируются локально на телефоне и шифруются для обеспечения конфиденциальности.

Функция пока доступна не всем пользователям бета-версии, но ожидается ее более широкое развертывание в ближайшее время.