У WhatsApp можна буде створювати списки чатів

Компанія Meta представила нову функцію в WhatsApp – списки користувачів для чатів. Ця опція розширює можливості фільтрів, введених раніше в 2024 році, і дозволяє організовувати чати за власними категоріями, наприклад, «Сім’я», «Робота» та інші.

Список користувачів дають можливість додавати в фільтри як індивідуальні чати, так і групи. Для створення списку потрібно натиснути «+» на панелі фільтрів, а щоб його відредагувати просто утримувати назву списку.

Функція почне розповсюджуватися серед користувачів протягом найближчих тижнів, роблячи месенджер ще зручнішим для навігації та організації чатів.



WhatsApp для Android нарешті отримує функцію транскрибування голосових повідомлень, яку користувачі давно просили. Ця нова можливість, аналогічна до тієї, що вже доступна на телефонах Pixel, дозволить користувачам бачити текстову версію голосових повідомлень.

Транскрипція буде доступна в бета-версії WhatsApp 2.24.15.5 і підтримуватиме п’ять мов: англійську, іспанську, португальську, російську та хінді. Транскрипції генеруються локально на телефоні та шифруються для забезпечення конфіденційності.

Функція поки що доступна не всім користувачам бета-версії, але очікується її ширше розгортання найближчим часом.