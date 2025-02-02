В украинского производителя дронов Huless на оптоволокне инвестировали $1 млн02.02.25
Украинская defense tech-компания Huless, специализирующаяся на разработке «привязных» беспилотников, привлекла $1 млн инвестиций для усовершенствования дронов Highline-T, использующих оптоволоконную связь.
По словам вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, средства были получены от международных инвесторов, грантовой программы Brave1 и государственного банка.
Highline-T – это дрон, подключенный к пункту управления с помощью кабеля, позволяющий ему зависать на высоте 100 метров и работать даже в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, на дроне установлен ретранслятор, увеличивающий дальность связи между оператором и беспилотником, выполняющим боевое задание.
Федоров отметил, что знакомство Huless с частными инвесторами состоялось во время саммита Defense Tech Valley, организованного Brave1. Он подчеркнул, что украинские оборонные стартапы уже привлекают миллионы долларов и создают технологии, которых нет ни в одной стране мира.
«Инвестиции в украинский Defense Tech — это вклад не только в обороноспособность Украины, но и в безопасность стран НАТО», — подытожил министр.
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Украинская defense tech-компания Huless, специализирующаяся на разработке «привязных» беспилотников, привлекла $1 млн инвестиций для усовершенствования дронов Highline-T, использующих оптоволоконную связь.
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