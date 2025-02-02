В українського виробника дронів Huless на оптоволокні інвестували $1 млн

Українська defense tech-компанія Huless, що спеціалізується на розробці «прив’язних» безпілотників, залучила $1 млн інвестицій для вдосконалення дронів Highline-T, які використовують оптоволоконний зв’язок.

За словами віце-прем’єра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, кошти були отримані від міжнародних інвесторів, грантової програми Brave1 та державного банку.

Highline-T – це дрон, підключений до пункту управління за допомогою кабелю, що дозволяє йому зависати на висоті 100 метрів та працювати навіть в умовах радіоелектронної боротьби (РЕБ). Крім того, на дроні встановлено ретранслятор, що збільшує дальність зв’язку між оператором та безпілотником, що виконує бойове завдання.

Федоров зазначив, що знайомство Huless із приватними інвесторами відбулося під час саміту Defense Tech Valley, організованого Brave1. Він наголосив, що українські оборонні стартапи вже залучають мільйони доларів та створюють технології, яких немає в жодній країні світу.

“Інвестиції в український Defense Tech – це внесок не лише у обороноздатність України, а й у безпеку країн НАТО”, – підсумував міністр.