В Украине появилась организация-регулятор ИИ15.07.25
Четырнадцать украинских IT-компаний объявили о создании саморегулируемой организации (СРО), которая будет заниматься поддержкой этичного и ответственного внедрения искусственного интеллекта в стране. Об этом говорится в меморандуме о надлежащем использовании ИИ.
К числу основателей инициативы вошли: Grammarly, MacPaw, LetsData, DroneUA, WINSTARS.AI, Gametree.me, YouScan.io, EVE.calls, Valtech, ЛУН, Yieldy, SoftServe, Uklon и Preply.
В основе деятельности СРО лежит добровольный кодекс поведения, регламентирующий принципы разработки и применения ИИ с учётом этических норм. В документе изложены ключевые задачи организации:
- содействие ответственному использованию технологий ИИ;
- внедрение положений кодекса среди участников;
- мониторинг соблюдения норм внутри сообщества;
- поддержка инноваций и обмен опытом между членами.
Компании обязались ежегодно отчитываться о применении безопасных решений в своих продуктах. Контроль за выполнением стандартов возложен на Центр демократии и верховенства права совместно с ассоциацией IT Ukraine.
Присоединиться к организации могут и другие IT-компании, направив запрос на ai.sro@cedem.org.ua. Кодекс включает в себя базовые принципы, направленные на формирование среды ответственного развития ИИ в Украине.
Финансирование СРО будет осуществляться за счёт:
- грантов и поддержки от международных организаций и фондов;
- партнёрских проектов с другими компаниями и инициативами.
Важную роль в обеспечении финансовой устойчивости и координации будет выполнять секретариат, в состав которого входят представители IT-ассоциации и Центра демократии.
Как отметил глава AI-направления в MacPaw Владимир Кубицкий, компания присоединилась к инициативе, поскольку активно внедряет ИИ в свои продукты. «Такая организация необходима, чтобы компании разрабатывали ИИ-системы этично и были готовы к будущему регулированию на уровне ЕС и Украины», — подчеркнул он.
Напомним, ранее Евросоюз представил план по развитию ИИ-сектора, направленный на усиление позиций региона на фоне конкуренции с США и Китаем. Среди приоритетов — создание «гигафабрик» ИИ, открытие лабораторий для поддержки стартапов и обеспечение доступа к обучающим данным.
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В Украине появилась организация-регулятор ИИ искусственный интеллект события в Украине
К числу основателей инициативы вошли: Grammarly, MacPaw, LetsData, DroneUA, WINSTARS.AI, Gametree.me, YouScan.io, EVE.calls, Valtech, ЛУН, Yieldy, SoftServe, Uklon и Preply.
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