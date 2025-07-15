В Україні з’явилася організація-регулятор ШІ

Чотирнадцять українських IT-компаній оголосили про створення саморегулівної організації (СРО), яка займатиметься підтримкою етичного та відповідального впровадження штучного інтелекту в країні. Про це йдеться у меморандумі про належне використання ШІ.

До засновників ініціативи увійшли: Grammarly, MacPaw, LetsData, DroneUA, WINSTARS.AI, Gametree.me, YouScan.io, EVE.calls, Valtech, ЛУН, Yieldy, SoftServe, Uklon та Preply.

В основі діяльності СРО лежить добровільний кодекс поведінки, що регламентує принципи розробки та застосування ШІ з урахуванням етичних норм. У документі викладено ключові завдання організації:

сприяння відповідальному використанню технологій ШІ;

впровадження положень кодексу серед учасників;

моніторинг дотримання норм усередині спільноти;

підтримка інновацій та обмін досвідом між членами.

Компанії зобов’язалися щорічно звітувати про застосування безпечних рішень у своїх продуктах. Контроль за виконанням стандартів покладено на Центр демократії та верховенства права спільно з асоціацією IT Ukraine.

Приєднатися до організації можуть інші IT-компанії, надіславши запит на ai.sro@cedem.org.ua. Кодекс включає базові принципи, спрямовані на формування середовища відповідального розвитку ШІ в Україні.

Фінансування СРО здійснюватиметься за рахунок:

грантів та підтримки від міжнародних організацій та фондів;

партнерських проектів з іншими компаніями та ініціативами.

Важливу роль у забезпеченні фінансової стійкості та координації виконуватиме секретаріат, до складу якого входять представники ІТ-асоціації та Центру демократії.

Як зазначив глава AI-напрямку в MacPaw Володимир Кубицький, компанія приєдналася до ініціативи, оскільки активно впроваджує ШІ у свої продукти. “Така організація необхідна, щоб компанії розробляли ШІ-системи етично і були готові до майбутнього регулювання на рівні ЄС та України”, – наголосив він.

Нагадаємо, раніше Євросоюз представив план розвитку ШІ-сектору, спрямований на посилення позицій регіону на тлі конкуренції зі США та Китаєм. Серед пріоритетів — створення «гігафабрик» ШІ, відкриття лабораторій для підтримки стартапів та забезпечення доступу до навчальних даних.