В Україні з’явилася організація-регулятор ШІ15.07.25
Чотирнадцять українських IT-компаній оголосили про створення саморегулівної організації (СРО), яка займатиметься підтримкою етичного та відповідального впровадження штучного інтелекту в країні. Про це йдеться у меморандумі про належне використання ШІ.
До засновників ініціативи увійшли: Grammarly, MacPaw, LetsData, DroneUA, WINSTARS.AI, Gametree.me, YouScan.io, EVE.calls, Valtech, ЛУН, Yieldy, SoftServe, Uklon та Preply.
В основі діяльності СРО лежить добровільний кодекс поведінки, що регламентує принципи розробки та застосування ШІ з урахуванням етичних норм. У документі викладено ключові завдання організації:
- сприяння відповідальному використанню технологій ШІ;
- впровадження положень кодексу серед учасників;
- моніторинг дотримання норм усередині спільноти;
- підтримка інновацій та обмін досвідом між членами.
Компанії зобов’язалися щорічно звітувати про застосування безпечних рішень у своїх продуктах. Контроль за виконанням стандартів покладено на Центр демократії та верховенства права спільно з асоціацією IT Ukraine.
Приєднатися до організації можуть інші IT-компанії, надіславши запит на ai.sro@cedem.org.ua. Кодекс включає базові принципи, спрямовані на формування середовища відповідального розвитку ШІ в Україні.
Фінансування СРО здійснюватиметься за рахунок:
- грантів та підтримки від міжнародних організацій та фондів;
- партнерських проектів з іншими компаніями та ініціативами.
Важливу роль у забезпеченні фінансової стійкості та координації виконуватиме секретаріат, до складу якого входять представники ІТ-асоціації та Центру демократії.
Як зазначив глава AI-напрямку в MacPaw Володимир Кубицький, компанія приєдналася до ініціативи, оскільки активно впроваджує ШІ у свої продукти. “Така організація необхідна, щоб компанії розробляли ШІ-системи етично і були готові до майбутнього регулювання на рівні ЄС та України”, – наголосив він.
Нагадаємо, раніше Євросоюз представив план розвитку ШІ-сектору, спрямований на посилення позицій регіону на тлі конкуренції зі США та Китаєм. Серед пріоритетів — створення «гігафабрик» ШІ, відкриття лабораторій для підтримки стартапів та забезпечення доступу до навчальних даних.
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В Україні з’явилася організація-регулятор ШІ події в Україні штучний інтелект
До засновників ініціативи увійшли: Grammarly, MacPaw, LetsData, DroneUA, WINSTARS.AI, Gametree.me, YouScan.io, EVE.calls, Valtech, ЛУН, Yieldy, SoftServe, Uklon та Preply.
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