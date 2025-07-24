В Украине начали выпуск платформы KVERTUS AD BERSERK для РЭБ

Производитель радиоэлектронных систем Kvertus сообщил о начале серийного выпуска наземной платформы AD Berserk. Устройство предназначено для доставки систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоны повышенного риска, где использование личного состава крайне нежелательно. В зависимости от конфигурации, платформа также может выполнять задачи эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и снабжения на передовой.

AD Berserk работает от встроенной аккумуляторной батареи (48 В, 60 А·ч), имеет запас хода до 20 км и может двигаться со скоростью до 25 км/ч. Управление осуществляется по радиоканалу на расстоянии до 500 метров или через оптоволоконное соединение, что защищает от воздействия вражеских РЭБ-систем.

Платформа способна перевозить до 700 кг в сложенном виде или до 400 кг в разложенном. В комплектацию входит система радиоэлектронного подавления с круговыми и направленными антеннами. Она подавляет сигналы в диапазоне от 220 МГц до 5,9 ГГц с мощностью до 50 Вт на каждый модуль. Радиус действия направленных антенн — до 1,5 км. Время подготовки к работе — до 30 секунд, автономная работа — до 4 часов.

Ранее Kvertus представила другие разработки, включая систему MS Azimuth для обнаружения беспилотников на расстоянии до 15 км и антидроновые пушки KVS ANTIDRON G-6 с дальностью действия до 3 км.

О компании Kvertus

Компания основана в 2017 году Андреем Знайченко. Производит широкий спектр решений в области радиоэлектронной борьбы и разведки: от портативных средств до стационарных и мобильных комплексов. Устройства Kvertus сертифицированы по стандартам НАТО, активно тестируются в боевых условиях и поставляются силовым структурам Украины.

Что такое РЭБ

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — это совокупность методов управления электромагнитной обстановкой на поле боя. Она включает в себя подавление вражеских сигналов (глушение), защиту своих каналов связи, а также разведку — перехват и анализ радиообмена противника. В современных вооружённых конфликтах системы РЭБ играют ключевую роль в нарушении навигации, управления БПЛА и координации вражеских действий.