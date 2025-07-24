В Україні розпочали випуск платформи KVERTUS AD BERSERK для РЕБ24.07.25
Виробник радіоелектронних систем Kvertus повідомив про початок серійного випуску наземної платформи AD Berserk. Пристрій призначений для доставки систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) до зон підвищеного ризику, де використання особового складу вкрай небажане. Залежно від конфігурації, платформа може виконувати завдання евакуації поранених, підвезення боєприпасів і постачання на передовий.
AD Berserk працює від вбудованої акумуляторної батареї (48 В, 60 А·год), має запас ходу до 20 км і може рухатися зі швидкістю до 25 км/год. Управління здійснюється радіоканалом на відстані до 500 метрів або через оптоволоконне з’єднання, що захищає від впливу ворожих РЕБ-систем.
Платформа здатна перевозити до 700 кг у складеному вигляді або до 400 кг у розкладеному. У комплектацію входить система радіоелектронного придушення з круговими та спрямованими антенами. Вона пригнічує сигнали в діапазоні від 220 МГц до 5,9 ГГц із потужністю до 50 Вт на кожен модуль. Радіус дії спрямованих антен – до 1,5 км. Час підготовки до роботи – до 30 секунд, автономна робота – до 4 годин.
Раніше Kvertus представила інші розробки, включаючи систему MS Azimuth для виявлення безпілотників на відстані до 15 км та антидронові гармати KVS ANTIDRON G-6 із дальністю дії до 3 км.
Про компанію Kvertus
Компанія заснована у 2017 році Андрієм Знайченком. Виробляє широкий спектр рішень у галузі радіоелектронної боротьби та розвідки: від портативних засобів до стаціонарних та мобільних комплексів. Пристрої Kvertus сертифіковані за стандартами НАТО, активно тестуються у бойових умовах та постачаються силовим структурам України.
Що таке РЕБ
Радіоелектронна боротьба (РЕБ) – це сукупність методів управління електромагнітною обстановкою на полі бою. Вона включає придушення ворожих сигналів (глушіння), захист своїх каналів зв’язку, а також розвідку – перехоплення та аналіз радіообміну противника. У сучасних збройних конфліктах системи РЕБ грають ключову роль порушенні навігації, управління БПЛА та координації ворожих дій.
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В Україні розпочали випуск платформи KVERTUS AD BERSERK для РЕБ війна події в Україні робот
Виробник радіоелектронних систем Kvertus повідомив про початок серійного випуску наземної платформи AD Berserk
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