В Steam стартовала большая Летняя распродажа. Скидки действуют даже на свежие игры

В цифровом магазине Steam началась Большая Летняя распродажа. Геймерам доступны тысячи игр со скидками до 95%. Летняя распродажа продлится до 11 июля.

В категории «Крупные скидки» представлены топовые игры последних лет и новинки 2024 года. Например, Tekken 8 со скидкой 43%, Like a Dragon: Infinite Wealth — 30%, Dragon’s Dogma 2 — 20%, и Lethal Company — 25%. Baldur’s Gate 3 предлагается со скидкой 20% впервые.

Также действует скидка 15% на портативные консоли Steam Deck с LCD-дисплеями.