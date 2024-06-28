В Steam стартовала большая Летняя распродажа. Скидки действуют даже на свежие игры28.06.24
В цифровом магазине Steam началась Большая Летняя распродажа. Геймерам доступны тысячи игр со скидками до 95%. Летняя распродажа продлится до 11 июля.
В категории «Крупные скидки» представлены топовые игры последних лет и новинки 2024 года. Например, Tekken 8 со скидкой 43%, Like a Dragon: Infinite Wealth — 30%, Dragon’s Dogma 2 — 20%, и Lethal Company — 25%. Baldur’s Gate 3 предлагается со скидкой 20% впервые.
Также действует скидка 15% на портативные консоли Steam Deck с LCD-дисплеями.
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В Steam стартовала большая Летняя распродажа. Скидки действуют даже на свежие игрыSteam акция игры
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