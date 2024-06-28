У Steam стартував великий Літній розпродаж. Знижки діють навіть на свіжі ігри28.06.24
У цифровому магазині Steam почався Великий Літній розпродаж. Геймери мають тисячі ігор зі знижками до 95%. Літній розпродаж триватиме до 11 липня.
У категорії “Великі знижки” представлені топові ігри останніх років та новинки 2024 року. Наприклад, Tekken 8 зі знижкою 43%, Like a Dragon: Infinite Wealth – 30%, Dragon’s Dogma 2 – 20%, та Lethal Company – 25%. Baldur’s Gate 3 пропонується зі знижкою 20% уперше.
Також діє знижка 15% на портативні консолі Steam Deck із LCD-дисплеями.
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