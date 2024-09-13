В Steam появились семейные библиотеки игр для 5 пользователей

Steam официально запустил функцию семейной библиотеки под названием «Семейные группы Steam». Функция позволяет делиться играми с близкими людьми. Пользователи могут создать семейную группу, пригласив до 5 родственников или друзей, и управлять этим процессом через клиент Steam, мобильное приложение или браузер.

После присоединения к семейной группе все её участники получают доступ к играм друг друга. Игроки сохраняют собственные игровые достижения и файлы сохранения, а также могут играть в игры даже тогда, когда владелец библиотеки занят другой игрой. Важно, что разработчики могут ограничить использование своих игр в рамках семейной библиотеки.

Одним из ключевых моментов является то, что если один из участников группы получит блокировку в игре, это может повлиять и на её владельца. Тем не менее, других членов семейной группы это не коснется.

Семейные группы Steam также поддерживают родительский контроль. Взрослые могут управлять игровым временем детей, доступом к играм и отслеживать их активность. Родительский контроль позволяет ограничивать доступ к магазину, чату, сообществу и управлять покупками, когда дети просят оплатить содержимое корзины.

Взрослые могут выйти из семейной группы в любое время, но для создания или присоединения к новой нужно подождать год после выхода из предыдущей.