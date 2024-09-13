У Steam з’явилися сімейні бібліотеки ігор для 5 користувачів13.09.24
Steam офіційно запустив функцію сімейної бібліотеки під назвою “Сімейні групи Steam”. Функція дає змогу ділитися іграми з близькими людьми. Користувачі можуть створити сімейну групу, запросивши до 5 родичів або друзів, та керувати цим процесом через клієнт Steam, мобільний додаток або браузер.
Після приєднання до сімейної групи, всі її учасники отримують доступ до ігор один одного. Гравці зберігають власні ігрові досягнення та файли збереження, а також можуть грати в ігри навіть тоді, коли власник бібліотеки зайнятий іншою грою. Важливо, що розробники можуть обмежити використання своїх ігор у межах сімейної бібліотеки.
Одним із ключових моментів є те, що якщо один із учасників групи отримає блокування у грі, це може вплинути і на його власника. Проте інших членів сімейної групи це не торкнеться.
Сімейні групи Steam також підтримують батьківський контроль. Дорослі можуть керувати ігровим часом дітей, доступом до ігор та відстежувати їхню активність. Батьківський контроль дозволяє обмежувати доступ до магазину, чату, спільноти та керувати покупками, коли діти просять оплатити вміст кошика.
Дорослі можуть вийти з сімейної групи у будь-який час, але для створення чи приєднання до нової потрібно почекати рік після виходу із попередньої.
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Користувачі можуть створити сімейну групу, запросивши до 5 родичів або друзів, та керувати цим процесом через клієнт Steam, мобільний додаток або браузер.
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