В США TikTok, Instagram и другие соцсети должны будут предупреждать о потенциальном вреде для психического здоровья  

В США TikTok, Instagram и другие соцсети должны будут предупреждать о потенциальном вреде для психического здоровья31.12.25
Во всем мире продолжается ужесточение регулирования деятельности социальных сетей. После того как Австралия ввела ограничения на доступ к YouTube, TikTok и другим онлайн-платформам для пользователей младше 16 лет, аналогичный шаг на уровне регионального законодательства сделал американский штат Нью-Йорк.
Власти штата приняли закон, обязывающий ряд социальных сетей предупреждать пользователей о потенциальном негативном влиянии их сервисов на психическое здоровье. Речь идет прежде всего о платформах с бесконечной лентой персонализированного контента и автоматическим воспроизведением видео — таких как TikTok, Instagram, YouTube и аналогичных сервисах.
Инициатива направлена на повышение уровня защиты детей и подростков. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул, комментируя принятие закона, заявила, что около половины молодых людей признают: социальные сети заставляют их хуже относиться к собственному телу. По ее словам, подростки, которые проводят в соцсетях больше времени, почти в два раза чаще оценивают свое психическое состояние как плохое или очень плохое.
Согласно новым требованиям, предупреждения о возможном вреде использования социальных сетей будут отображаться для всех пользователей и не могут быть отключены или пропущены. За каждый подтвержденный случай невыполнения этих требований платформам грозит штраф в размере до 5000 долларов. Законодатели рассчитывают, что такие меры заставят компании уважительнее относиться к последствиям работы своих алгоритмов и усилить общественное внимание к вопросам цифровой безопасности и ментального здоровья.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
В США TikTok, Instagram и другие соцсети должны будут предупреждать о потенциальном вреде для психического здоровья социальные сети США
Речь идет прежде всего о платформах с бесконечной лентой персонализированного контента и автоматическим воспроизведением видео — таких как TikTok, Instagram, YouTube и аналогичных
Xiaomi запустила полностью автоматизированную фабрику, работающую без людей и света Xiaomi
Xiaomi сообщила о запуске новой высокоавтоматизированной фабрики, функционирующей полностью без участия людей и даже без освещения
В США TikTok, Instagram и другие соцсети должны будут предупреждать о потенциальном вреде для психического здоровья
Xiaomi запустила полностью автоматизированную фабрику, работающую без людей и света
Xiaomi Buds 6 получили ANC и работают до 35 часов. Цена — $99
Часы Lenovo Watch GT Pro оснащены AMOLED‑дисплеем, двухчастотным GPS и работают до 27 дней
Видеокарты NVIDIA и AMD станут дороже с начала 2026 года
Google даст возможность сменить адрес электронной почты
Logitech G304 X Lightspeed оснащена аккумулятором вместо батареек и имеет частоту опроса 1000 Гц
Планшет Oppo Pad Air 5 получил экран с соотношением сторон 7:5
На OLX можно будет поторговаться и получить скидку до 40 % за товар
Jaguar выпустила последний автомобиль с ДВС
Samsung представила геймерские мониторы Odyssey 2026 года
Michelin создали систему мониторинга шин в режиме реального времени
Лучшие игры 2025 года по версии Steam