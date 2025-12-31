В США TikTok, Instagram и другие соцсети должны будут предупреждать о потенциальном вреде для психического здоровья

Во всем мире продолжается ужесточение регулирования деятельности социальных сетей. После того как Австралия ввела ограничения на доступ к YouTube, TikTok и другим онлайн-платформам для пользователей младше 16 лет, аналогичный шаг на уровне регионального законодательства сделал американский штат Нью-Йорк.

Власти штата приняли закон, обязывающий ряд социальных сетей предупреждать пользователей о потенциальном негативном влиянии их сервисов на психическое здоровье. Речь идет прежде всего о платформах с бесконечной лентой персонализированного контента и автоматическим воспроизведением видео — таких как TikTok, Instagram, YouTube и аналогичных сервисах.

Инициатива направлена ​​на повышение уровня защиты детей и подростков. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул, комментируя принятие закона, заявила, что около половины молодых людей признают: социальные сети заставляют их хуже относиться к собственному телу. По ее словам, подростки, которые проводят в соцсетях больше времени, почти в два раза чаще оценивают свое психическое состояние как плохое или очень плохое.

Согласно новым требованиям, предупреждения о возможном вреде использования социальных сетей будут отображаться для всех пользователей и не могут быть отключены или пропущены. За каждый подтвержденный случай невыполнения этих требований платформам грозит штраф в размере до 5000 долларов. Законодатели рассчитывают, что такие меры заставят компании уважительнее относиться к последствиям работы своих алгоритмов и усилить общественное внимание к вопросам цифровой безопасности и ментального здоровья.