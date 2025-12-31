У TikTok, Instagram та інші соцмережі повинні будуть попереджати про потенційну шкоду для психічного здоров’я

У всьому світі продовжується посилення регулювання діяльності соціальних мереж. Після того, як Австралія ввела обмеження на доступ до YouTube, TikTok та інших онлайн-платформ для користувачів молодше 16 років, аналогічний крок на рівні регіонального законодавства зробив американський штат Нью-Йорк.

Влада штату прийняла закон, який зобов’язує низку соціальних мереж попереджати користувачів про потенційний негативний вплив їхніх сервісів на психічне здоров’я. Йдеться насамперед про платформи з нескінченною стрічкою персоналізованого контенту та автоматичним відтворенням відео — таких як TikTok, Instagram, YouTube та аналогічні сервіси.

Ініціатива спрямована на підвищення рівня захисту дітей та підлітків. Губернатор Нью-Йорка Кеті Хокул, коментуючи ухвалення закону, заявила, що близько половини молодих людей визнають: соціальні мережі змушують їх гірше ставитися до власного тіла. За її словами, підлітки, які проводять у соцмережах більше часу, майже вдвічі частіше оцінюють свій психічний стан як поганий чи дуже поганий.

Згідно з новими вимогами, попередження про можливу шкоду використання соціальних мереж будуть відображатися для всіх користувачів і не можуть бути вимкнені або пропущені. За кожен підтверджений випадок невиконання цих вимог платформам загрожує штраф до 5000 доларів. Законодавці розраховують, що такі заходи змусять компанії шанобливіше ставитись до наслідків роботи своїх алгоритмів та посилити громадську увагу до питань цифрової безпеки та ментального здоров’я.