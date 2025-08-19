В социальной сети Threads уже 400 млн активных пользователей19.08.25
Социальная сеть Threads, принадлежащая Meta, продолжает активно наращивать аудиторию и уже превысила отметку в 400 миллионов активных пользователей в месяц. В мае этого года платформа насчитывала около 350 миллионов пользователей.
По данным Similarweb, мобильные показатели Threads постепенно приближаются к результатам X (бывший Twitter). В июне приложение имело 115,1 миллиона ежедневных мобильных пользователей, тогда как у X их было 132 миллиона. Это соответствует годовому росту Threads на 128%, в то время как X продемонстрировала падение на 15%.
Сервис Threads был запущен в 2023 году. Тогда Марк Цукерберг заявил о цели превратить его в платформу для публичных дискуссий с более чем миллиардом пользователей. Первый год показал необходимость дальнейшего развития функционала, однако уже в 2025-м платформа получила ключевые возможности — личные сообщения и расширенную работу с внешними ссылками, что усилило её позиции на рынке.
Ранее
Threads от Meta продолжает наращивать аудиторию. По данным, представленным в отчете для инвесторов, число ежемесячных активных пользователей достигло 320 миллионов. Это больше, чем месяцем ранее, когда платформа насчитывала 300 миллионов пользователей, а в ноябре этот показатель составлял 275 миллионов.
По словам Марка Цукерберга, ежедневно в Threads регистрируется около миллиона новых аккаунтов. Компания активно работает над привлечением пользователей, внедряя дополнительные функции, включая возможность планирования публикаций, добавление музыкального сопровождения, систему Community Notes и другие нововведения.
Финансовый директор Meta Сьюзан Ли отметила, что платформа совершенствует алгоритмы рекомендаций. В частности, обновления направлены на повышение приоритета свежего контента, демонстрацию материалов от ведущих авторов, а также отображение большего количества публикаций от аккаунтов, на которые подписаны пользователи.
