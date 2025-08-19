У соціальній мережі Threads вже 400 млн активних користувачів19.08.25
Соціальна мережа Threads, що належить Meta, продовжує активно нарощувати аудиторію і вже перевищила позначку 400 мільйонів активних користувачів на місяць. У травні цього року платформа налічувала близько 350 мільйонів користувачів.
За даними Similarweb, мобільні показники Threads поступово наближаються до результатів X (колишній Twitter). У червні програма мала 115,1 мільйона щоденних мобільних користувачів, тоді як у X їх було 132 мільйони. Це відповідає річному зростанню Threads на 128%, тоді як X продемонструвала падіння на 15%.
Сервіс Threads було запущено у 2023 році. Тоді Марк Цукерберг заявив про мету перетворити його на платформу для публічних дискусій із понад мільярдом користувачів. Перший рік показав необхідність подальшого розвитку функціоналу, проте вже 2025-го платформа отримала ключові можливості — особисті повідомлення та розширену роботу із зовнішніми посиланнями, що посилило її позиції на ринку.
Раніше
Threads від Meta продовжує нарощувати аудиторію. За даними, представленими у звіті для інвесторів, кількість щомісячних активних користувачів досягла 320 мільйонів. Це більше, ніж місяцем раніше, коли платформа налічувала 300 мільйонів користувачів, а листопаді цей показник становив 275 мільйонів.
За словами Марка Цукерберга, щодня у Threads реєструється близько мільйона нових акаунтів. Компанія активно працює над залученням користувачів, впроваджуючи додаткові функції, включаючи можливість планування публікацій, додавання музичного супроводу, Community Notes та інші нововведення.
Фінансовий директор Meta Сьюзан Лі наголосила, що платформа вдосконалює алгоритми рекомендацій. Зокрема, оновлення спрямовані на підвищення пріоритету нового контенту, демонстрацію матеріалів від провідних авторів, а також відображення більшої кількості публікацій від акаунтів, на які підписані користувачі.
