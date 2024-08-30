В смартфоне Honor Magic V3 будет технология на базе ИИ которая снижает риск близорукости

Honor представила свой новейший складной смартфон Magic V3, который станет первым в отрасли устройством, оснащённым технологией дисплея AI Defocus, направленной на снижение нагрузки на глаза и предотвращение близорукости. Эта технология использует алгоритмы искусственного интеллекта, которые имитируют традиционные оптические методы для уменьшения напряжения глаз и предотвращения транзиторной близорукости. Сигналы расфокусировки интегрированы в экранные слои, что позволяет снизить нагрузку на глаза при длительном использовании устройства.

В дополнение к AI Defocus, Honor Magic V3 получил функцию сверхвысокого ШИМ-затемнения, которая значительно снижает мерцание экрана и таким образом способствует защите зрения. Эта технология была вдохновлена принципами работы специализированных очков с расфокусированными сегментами (DIMS), которые предотвращают удлинение оси глаза. Лабораторные тесты показали, что технология AI Defocus способна уменьшить близорукость при работе с экраном в среднем на 13° и увеличить толщину центральной сосудистой оболочки глаза всего за 25 минут использования экрана.

Технология AI Defocus уже совместима с такими популярными приложениями, как YouTube и Amazon Kindle, и Honor планирует расширить её поддержку на другие приложения в будущем. Глобальный запуск HONOR Magic V3 намечен на 5 сентября в Берлине в рамках выставки IFA. Смартфон уже доступен на китайском рынке и является самым тонким и легким складным устройством в форм-факторе «книжка».

Недавно Honor представила свой новый складной смартфон Magic Vs3. Несмотря на то, что он немного толще модели Magic V3, он остается одним из самых тонких устройств на рынке. В сложенном состоянии его толщина составляет 9,8 мм, а в разложенном — 4,65 мм. Оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, смартфон весит 229 граммов в цвете Velvet Black и 231 грамм в других цветах.

Magic Vs3 имеет внутренний складной экран диагональю 7,92 дюйма с разрешением 2344×2156 пикселей и внешний дисплей диагональю 6,43 дюйма с разрешением 1060×2376 пикселей. Оба экрана выполнены по технологии OLED LTPO, поддерживают частоту обновления от 1 до 120 Гц, частоту ШИМ 3840 Гц и режим защиты глаз с ИИ-дефокусировкой.

Основная камера обладает разрешением 50 мегапикселей (диафрагма f/1.9, OIS), ультраширокоугольная камера — 40 Мпикс (диафрагма f/2.2), а перископическая телеофотокамера — 8 МП (диафрагма f/3.4, OIS, 5-кратный оптический зум). Для селфи предусмотрены две камеры по 16 МП на каждом дисплее.

Смартфон оснащен батареей емкостью 5000 мАч, поддерживающей быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Кроме того, устройство поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, ускорение сети Link Turbo X, порт USB Type-C 3.1 GEN1, спутниковую связь и боковой сканер отпечатков пальцев.