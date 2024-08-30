У смартфоні Honor Magic V3 буде технологія на базі ШІ, яка знижує ризик короткозорості30.08.24
Honor представила свій найновіший складний смартфон Magic V3, який стане першим у галузі пристроєм, оснащеним технологією дисплея AI Defocus, спрямованої на зниження навантаження на очі та запобігання короткозорості. Ця технологія використовує алгоритми штучного інтелекту, які імітують традиційні оптичні методи зменшення напруги очей і запобігання транзиторної короткозорості. Сигнали розфокусування інтегровані в екранні шари, що дозволяє знизити навантаження на очі при тривалому використанні пристрою.
На додачу до AI Defocus, Honor Magic V3 отримав функцію надвисокого ШІМ-затемнення, яка значно знижує мерехтіння екрану і таким чином сприяє захисту зору. Ця технологія була надихнута принципами роботи спеціалізованих окулярів з розфокусованими сегментами (DIMS), які запобігають подовженню осі ока. Лабораторні тести показали, що технологія AI Defocus здатна зменшити короткозорість при роботі з екраном в середньому на 13 ° і збільшити товщину центральної судинної оболонки ока лише за 25 хвилин використання екрану.
Технологія AI Defocus вже сумісна з такими популярними програмами, як YouTube та Amazon Kindle, і Honor планує розширити її підтримку на інші програми в майбутньому. Глобальний запуск HONOR Magic V3 заплановано на 5 вересня у Берліні в рамках виставки IFA. Смартфон вже доступний на китайському ринку і є найтоншим і найлегшим складним пристроєм у форм-факторі “книжка”.
Нещодавно Honor представила свій новий доладний смартфон Magic Vs3. Незважаючи на те, що він трохи товщі моделі Magic V3, він залишається одним із найтонших пристроїв на ринку. У складеному стані його товщина становить 9,8 мм, а розкладеному — 4,65 мм. Оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, смартфон важить 229 грамів у кольорі Velvet Black та 231 грам в інших кольорах.
Magic Vs3 має внутрішній складаний екран діагоналлю 7,92 дюйми з роздільною здатністю 2344×2156 пікселів та зовнішній дисплей діагоналлю 6,43 дюйми з роздільною здатністю 1060×2376 пікселів. Обидва екрани виконані за технологією OLED LTPO, підтримують частоту оновлення від 1 до 120 Гц, частоту ШІМ 3840 Гц та режим захисту очей з ІІ-дефокусуванням.
Основна камера має роздільну здатність 50 мегапікселів (діафрагма f/1.9, OIS), ультраширококутна камера – 40 Мпікс (діафрагма f/2.2), а перископічна телеофотокамера – 8 МП (діафрагма f/3.4, OIS, 5-кратний). Для селфі передбачено дві камери по 16 МП на кожному дисплеї.
Смартфон оснащений батареєю ємністю 5000 мАч, що підтримує швидке провідне заряджання потужністю 66 Вт і бездротове заряджання потужністю 50 Вт. USB Type-C 3.1 GEN1, супутниковий зв’язок та бічний сканер відбитків пальців.
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