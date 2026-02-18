В сети Киевстара 40% голосового трафика приходит с VoLTE и VoWiFi

В сети Киевстара 40% голосового трафика приходит с VoLTE и VoWiFi18.02.26
В декабре 2025 года технологиями VoLTE и VoWiFi в сети Киевстар воспользовались более 9,9 млн. абонентов. По данным оператора, 8,5 млн пользователей совершали звонки через VoLTE, еще около 1,4 млн — через VoWiFi. В сумме эти услуги уже формируют более 40% всего голосового трафика компании.
Высокие показатели использования зафиксированы во Львове и Киеве. Во Львове доля голосового трафика через VoLTE и VoWiFi достигла 61%, тогда как в столице около 57%. Такая динамика свидетельствует о быстром распространении новых стандартов голосовой связи, постепенно вытесняющих традиционные звонки через сети предыдущих поколений.
Какие смартфоны поддерживают VoLTE и VoWiFi
В настоящее время с этими технологиями совместимы более 500 моделей смартфонов, которыми пользуется более 11,5 млн абонентов оператора. Среди них устройства популярных в Украине брендов, включая Apple, Samsung и Xiaomi. В компании отмечают, что список совместимых моделей постоянно расширяется.
VoLTE позволяет совершать голосовые вызовы через сеть 4G вместо устаревших 2G и 3G. Это обеспечивает более четкий звук, более быстрое соединение и возможность параллельно пользоваться мобильным интернетом во время разговора. Киевстар стал первым оператором в Украине, запустившим эту технологию еще в декабре 2020 года.
VoWiFi, или Wi-Fi Calling, позволяет звонить и отправлять сообщения через любую Wi-Fi сеть даже при отсутствии мобильного сигнала. Для абонентов оператора эта функция стала доступной с декабря 2024 г. и фактически расширяет возможности связи в помещениях или районах со слабым покрытием.
