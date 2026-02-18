У мережі Київстару 40% голосового трафіку приходить з VoLTE та VoWiFi

18.02.26

public transport wi-fi internet smartphone

 

У грудні 2025 року технологіями VoLTE та VoWiFi у мережі Київстар скористалися понад 9,9 млн. абонентів. За даними оператора, 8,5 млн користувачів здійснювали дзвінки через VoLTE, ще близько 1,4 млн – через VoWiFi. У сумі ці послуги вже формують понад 40% голосового трафіку компанії.

 

Високі показники використання зафіксовано у Львові та Києві. У Львові частка голосового трафіку через VoLTE та VoWiFi досягла 61%, тоді як у столиці близько 57%. Така динаміка свідчить про швидке поширення нових стандартів голосового зв’язку, які поступово витісняють традиційні дзвінки через мережі попередніх поколінь.

 

Які смартфони підтримують VoLTE та VoWiFi

 

В даний час з цими технологіями сумісні понад 500 моделей смартфонів, якими користується понад 11,5 млн. абонентів оператора. Серед них пристрої популярних в Україні брендів, включаючи Apple, Samsung та Xiaomi. У компанії зазначають, що список сумісних моделей постійно розширюється.

 

VoLTE дозволяє здійснювати голосові дзвінки через мережу 4G замість застарілих 2G та 3G. Це забезпечує чіткіший звук, швидше з’єднання та можливість паралельно користуватися мобільним інтернетом під час розмови. Київстар став першим оператором в Україні, який запустив цю технологію ще у грудні 2020 року.

 

VoWiFi, або Wi-Fi Calling, дозволяє дзвонити та відправляти повідомлення через будь-яку Wi-Fi мережу навіть за відсутності мобільного сигналу. Для абонентів оператора ця функція стала доступною з грудня 2024 р. та фактично розширює можливості зв’язку у приміщеннях чи районах зі слабким покриттям.


