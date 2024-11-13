В «Резерв+» появилась возможность оформления отсрочки от мобилизации онлайн

Министерство обороны Украины запустило функцию оформления отсрочки от мобилизации через приложение «Резерв+», что позволяет избежать посещения ТЦК и очередей. Отсрочку онлайн могут получить люди с инвалидностью с актуальным пенсионным удостоверением, студенты, аспиранты и докторанты, которые продолжают образование по последовательной программе. В будущем планируется добавление опции для многодетных родителей с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Для оформления отсрочки нужно авторизоваться в «Резерв+» и отправить запрос через меню. Система автоматически проверяет право на отсрочку и отображает статус в электронном военном документе. Люди с инвалидностью могут получить отсрочку на год или до конца срока действия пенсионного удостоверения, а студенты и аспиранты — до окончания военного положения и мобилизации.

Для использования функции необходимо обновить приложение «Резерв+» в AppStore или PlayMarket. Текущие отсрочки действительны до 9 ноября, а с 10 ноября можно оформлять новые.