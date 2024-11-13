У «Резерві+» з’явилася можливість оформлення відстрочки від мобілізації онлайн

Міністерство оборони України запустило функцію оформлення відстрочки від мобілізації через додаток «Резерв+», що дозволяє уникнути відвідування ТЦК та черг. Відстрочення онлайн можуть отримати люди з інвалідністю з актуальним пенсійним посвідченням, студенти, аспіранти та докторанти, які продовжують освіту за послідовною програмою. У майбутньому планується додавання опції для багатодітних батьків із трьома та більш неповнолітніми дітьми.

Для оформлення відстрочки потрібно авторизуватись у «Резерв+» та надіслати запит через меню. Система автоматично перевіряє право на відстрочку та відображає статус у електронному військовому документі. Люди з інвалідністю можуть отримати відстрочку на рік або до кінця терміну дії пенсійного посвідчення, а студенти та аспіранти — до закінчення воєнного стану та мобілізації.

Для використання функції необхідно оновити програму «Резерв+» у AppStore або PlayMarket. Поточні відстрочки є дійсними до 9 листопада, а з 10 листопада можна оформлювати нові.