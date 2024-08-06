В игры Battlefield за год 25 сыграли миллионов человек. Франшиза остается одной из самых приоритетных для Electronic Arts

Генеральный директор Electronic Arts, Эндрю Уилсон, сообщил, что за прошедший год в игры серии Battlefield сыграло 25 миллионов человек. Он не уточнил, какие именно игры были наиболее популярными, но можно предположить, что основное внимание привлекла Battlefield 2042.

Разработчики приложили значительные усилия для исправления всех недочетов, и спустя несколько лет после провального релиза им удалось вернуть интерес геймеров и оживить Battlefield 2042. Эндрю Уилсон подчеркнул, что Battlefield является одной из самых приоритетных франшиз Electronic Arts, и компания возлагает большие надежды на новую часть, которая станет “одним из самых амбициозных проектов компании”.

По его словам, разработкой игры занимаются “лучшие специалисты” и они используют самые передовые технологии. Уилсон не раскрыл никаких деталей новой части Battlefield, но по неподтвержденной информации в центре внимания окажется конфликт в одной из Балканских стран, а релиз игры запланирован на конец 2025 года.