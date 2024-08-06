У ігри Battlefield за рік 25 зіграли мільйони людей. Франшиза залишається однією з найпріоритетніших для Electronic Arts06.08.24
Генеральний директор Electronic Arts, Ендрю Вілсон, повідомив, що за минулий рік у ігри серії Battlefield зіграло 25 мільйонів людей. Він не уточнив, які саме ігри були найпопулярнішими, але можна припустити, що основну увагу привернула Battlefield 2042.
Розробники доклали значних зусиль для виправлення всіх недоліків, і через кілька років після провального релізу їм вдалося повернути інтерес геймерів і пожвавити Battlefield 2042. Ендрю Вілсон підкреслив, що Battlefield є однією з найпріоритетніших франшиз Electronic Arts, і компанія покладає великі надії. яка стане “одним із найамбітніших проектів компанії”.
За його словами, розробкою гри займаються “найкращі фахівці” і вони використовують найпередовіші технології. Вілсон не розкрив жодних деталей нової частини Battlefield, але за непідтвердженою інформацією у центрі уваги виявиться конфлікт в одній із Балканських країн, а реліз гри запланований на кінець 2025 року.
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Electronic Arts доклали значних зусиль для виправлення всіх недоліків, і через кілька років після провального релізу їм вдалося повернути інтерес геймерів та оживити Battlefield 2042.
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