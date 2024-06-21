В игру Starfield уже сыграли более 14 миллионов пользователей за 9 месяцев

Игра Starfield, разработанная Bethesda Game Studios, вызвала неоднозначные отзывы после своего выхода в прошлом году. Несмотря на это, она смогла привлечь значительное количество игроков, и аудитория продолжает расти. По словам режиссера Тодда Говарда в недавнем интервью для YouTuber MrMattyPlays, количество игроков в Starfield превысило 14 миллионов, что является увеличением по сравнению с 13 миллионами в конце прошлого года. Релиз игры состоялся 6 сентября 2023 года.

Недавние обновления игры принесли множество новых функций и улучшений, а также добавили больше контента. Одним из наиболее ожидаемых дополнений является платное DLC Shattered Space, которое должно выйти позже в этом году.

Тодд Говард также отметил, что средняя продолжительность игры для 14 миллионов игроков составляет более 40 часов на одного человека. Это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности игроков. Starfield доступна на консолях Xbox Series и ПК, и несмотря на смешанные отзывы, продолжает привлекать и удерживать интерес геймеров.