В игру Starfield уже сыграли более 14 миллионов пользователей за 9 месяцев21.06.24
Игра Starfield, разработанная Bethesda Game Studios, вызвала неоднозначные отзывы после своего выхода в прошлом году. Несмотря на это, она смогла привлечь значительное количество игроков, и аудитория продолжает расти. По словам режиссера Тодда Говарда в недавнем интервью для YouTuber MrMattyPlays, количество игроков в Starfield превысило 14 миллионов, что является увеличением по сравнению с 13 миллионами в конце прошлого года. Релиз игры состоялся 6 сентября 2023 года.
Недавние обновления игры принесли множество новых функций и улучшений, а также добавили больше контента. Одним из наиболее ожидаемых дополнений является платное DLC Shattered Space, которое должно выйти позже в этом году.
Тодд Говард также отметил, что средняя продолжительность игры для 14 миллионов игроков составляет более 40 часов на одного человека. Это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности игроков. Starfield доступна на консолях Xbox Series и ПК, и несмотря на смешанные отзывы, продолжает привлекать и удерживать интерес геймеров.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Пока что Android Auto это по большей части про комфорт и безопасность использования данных со смартфона во время вождения. Но может ли развлекательная система авто стать более полезной?
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
В игру Starfield уже сыграли более 14 миллионов пользователей за 9 месяцевигры статистика
Игра Starfield, разработанная Bethesda Game Studios, вызвала неоднозначные отзывы после своего выхода в прошлом году. Несмотря на это, она смогла привлечь значительное количество игроков, и аудитория продолжает расти
Летняя распродажа в GOG со скидками до 95% на 6000 игракция игры
Магазин GOG объявил о запуске масштабной летней распродажи, в рамках которой представлено более 6000 игр со скидками до 95%! Акция, названная GOG Summer Sale, включает как современные, так и классические игры.