У гру Starfield вже зіграли понад 14 мільйонів користувачів за 9 місяців

Гра Starfield, розроблена Bethesda Game Studios, викликала неоднозначні відгуки після свого виходу минулого року. Незважаючи на це, вона змогла залучити значну кількість гравців і аудиторія продовжує зростати. За словами режисера Тодда Говарда в недавньому інтерв’ю для YouTuber MrMattyPlays, кількість гравців у Starfield перевищила 14 мільйонів, що є збільшенням у порівнянні з 13 мільйонами наприкінці минулого року. Реліз гри відбувся 6 вересня 2023 року.

Нещодавні оновлення гри принесли безліч нових функцій та покращень, а також додали більше контенту. Одним з найбільш очікуваних доповнень є платне DLC Shattered Space, яке має вийти пізніше цього року.

Тодд Говард також зазначив, що середня тривалість гри для 14 мільйонів гравців становить понад 40 годин на одну особу. Це свідчить про високий рівень залучення гравців. Starfield доступна на консолях Xbox Series та ПК, і незважаючи на змішані відгуки, продовжує залучати та утримувати інтерес геймерів.